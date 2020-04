Les Odyssées, podcast France Inter produit par Laure Grandbesançon, consacrent une série de trois épisodes à la physicienne Marie Curie. Découvrez avec vos enfants son parcours exceptionnel, et les coulisses de la réalisation du podcast !

Marie Curie dans son laboratoire © AFP / Ann Ronan Picture Library

C'est l’une des femmes les plus épatantes de l’Histoire. Marie Curie est la vedette des Odyssées, podcast de France Inter à destination des 7-12 ans (mais que l’on peut écouter bien après 12 ans). Laure Grandbesançon y raconte des histoires vraies. Il y eut Socrate, Marco Polo, Calamity Jane ou encore Toutankhamon. Et à présent, donc, la physicienne célèbre pour ses travaux sur la radioactivité. La vie de Marie Curie s’étale sur trois épisodes : deux sont déjà disponibles, le dernier sera mis en ligne ce jeudi 30 avril. On y découvre l’enfance en Pologne de Maria Skodovska, qui ne s’appelait pas encore Marie Curie, son arrivée à Paris à l’âge de 24 ans, sa passion pour les sciences, la rencontre avec Pierre Curie et puis le début des choses sérieuses…

Une histoire racontée avec un enthousiasme contagieux

On est tenu en haleine par la vie romanesque de cette immense scientifique, première femme à soutenir une thèse, première femme à enseigner à l’université, première également à recevoir deux prix Nobel. Le parcours de Marie Curie permet d’aborder, au passage, des sujets intéressants : l’occupation russe en Pologne, les discriminations sexistes, la méthode scientifique et même le deuil (car la mort accidentelle de Pierre Curie et l’immense tristesse de Marie ne sont pas passés sous silence). Bref, ce podcast lance plein de flèches, dans tous les domaines, qui ne manqueront pas de piquer la curiosité des enfants.

J’ai un cobaye de sept ans qui est complètement accro aux Odyssées. Je lui ai demandé pourquoi c’était génial. Réponse : « elle fait tout le temps des blagues ». Et c'est vrai : le talent de conteuse de Laure Grandbesançon est exceptionnel et son enthousiasme très contagieux.

Coulisses d'un podcast réalisé en confinement

Notez au passage que ce nouvel épisode a été réalisé dans des conditions confinées, avec Anne-Sophie Ladone et Céline Illa à la mise en ondes, chacune chez soi. Laure a accroché des couettes et des couvertures sur les murs de sa cave, pour fabriquer un studio radio à domicile. Elle a confectionné une bonnette de micro avec un cintre et des collants. Et surtout (c’est mon détail préféré) elle a mis une chaussette à paillette sur la poignée de sa porte quand elle s’enregistrait, pour prévenir son père, avec qui elle est confinée, de ne pas faire de bruit ! A côté de ça, le hangar-laboratoire de Marie Curie n’a qu’à bien se tenir.