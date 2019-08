Où l'on parle de la découverte de l’Amérique, de Nashville, des studios Ardent, de l’alchimie Fauque/Bashung, de la seconde reconnaissance publique et des studios ICP à Bruxelles. Suite de la reconstitution de la carrière du chanteur français décédé en 2009.

Alain Bashung :

J'ai fait un jour ce voyage à Memphis. Il y a deux, trois endroits qui sont des lieux légendaires comme le studio Sun, où ont été enregistrés les premiers disques de rock : Jerry Lee Lewis de Presley... C'est une sorte de petite cage. C'est tout petit. On s'imagine très mal comment cette musique a pu être enregistrée dans ce tout petit endroit au coin d'une rue, comment elle a pu bouleverser le monde. On se croirait à Lourdes ! De là, sont sorties des émotions qui ont bouleversé les gens, des Japonais, des Australiens... J'ai enregistré une chanson. J'ai choisi peut-être l'une des premières qu'avait enregistré Elvis Presley : That's alright mama.Je me suis retrouvé juste à jouer avec une guitare sèche. Je sortais de ces albums où j'avais passé beaucoup de temps à trafiquer des machines... Je me suis dit wahoo ! J'aimerais faire un album en entier dans ces conditions ! Il faut revenir à ça.