De l'artiste en création, aux dessous de l'écriture de la chanson "Gaby, oh Gaby" sortie en 1980, en passant par les influences musicales américaines, en particulier la country, et le rôle joué par les programmateurs musicaux des radios pour faire entendre Alain Bashung à l'antenne.

Où l'on parle de Bashung qui se dévoile sur Roulette Russe. L’écriture des textes avec le duo Daniel Tardieu et Boris Bergman, dont la chanson Bijou, bijou. L’échec commercial des deux premiers albums et la dernière chance avec Gaby, ainsi que les circonstances de la création de ce titre.

Alain Bashung :

Je pense que c'est avec un album qui s'appelait Roulette russe que j'ai eu l'impression d'avoir découvert un tout petit peu, ou d'avoir soulevé quelque chose qui m'était personnel. Ce n'était pas seulement pour faire du texte écrit plus ou moins, mais c'était des choses qui me concernaient. Et ça, c'était assez nouveau, parce qu'on m'avait fait signer des contrats pour enregistrer des disques dans lesquels il n'était pas tellement question qu'on s'investisse là-dedans. Il était surtout question de se mettre derrière un micro pour faire un disque qui devait se vendre.