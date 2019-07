De la rencontre avec KGDD (l'ex-groupe higelin) au prélude à l'enregistrement de l’album "Play Blessure" avec Gainsbourg comme parolier en passant par sa métamorphose en artiste de scène... Suite de la reconstitution de la carrière artistique d'Alain Bashung avec ceux qui ont travaillé ou vécu avec lui.

Où l'on parle du premier divorce Bashung /Bergman. La rencontre du KGDD (groupe de Bashung). Le succès destructeur de Gaby et Vertige de l’amour. L’aventure du film Le cimetière des voitures de Fernando Arrabal, prélude à l'enregistrement de l’album Play Blessure avec Gainsbourg comme parolier.

Alain Bashung :

J'ai rencontré trois musiciens qui sont devenus quatre après : Manfred Kovacic, Philippe Draï, François Delage et Olivier Guindon. Et d'un seul coup, on se retrouvait en studio, on prenait nos instruments et sans se parler, il se passait quelque chose. Et ça, c'était fabuleux ! Tout était possible, on pouvait enregistrer un disque en une nuit.