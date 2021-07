C’est parti pour une balade au cœur de la savane africaine en compagnie du plus gros mammifère terrestre : l’éléphant !

Sa stature impressionne (3 mètres de haut et le poids de six voitures), mais l’éléphant a bien d’autres atouts. Deux grandes oreilles pour mieux entendre, deux immenses dents pour assurer sa défense et une trompe tout à fait incroyable qui lui permet à la fois de respirer, de communiquer, de manger ou de cueillir une fleur…

Alors bien entendu, un costaud pareil ne se contente pas d’une noix de coco au déjeuner… Il engouffre chaque jour environ 200 kilos d’herbe, de plantes et de fruits et boit l’équivalent d’une baignoire d'eau !

Pour communiquer avec sa harde, c’est-à-dire sa famille, pas besoin de téléphone portable, il barrit ou produit des infrasons capables de porter à plusieurs kilomètres de distance.

Aujourd’hui, tu vas faire la connaissance de Tembo, un éléphanteau de huit ans dont le crocodile ferait bien son repas. Heureusement, le reste du groupe n'est jamais loin car chez les éléphants, le sens de la famille et de la solidarité, c'est sacré !

Une collection dirigée par Stéphanie Fromentin

Raconté par Denis Cheissoux et Brigitte Lecordier

Ecrit par Isabelle Collombat

Réalisé par Jérôme Boulet

Mixé par Benjamin Orgeret

Sound design : Jérôme Boulet et Basile Beaucaire

Illustré par Fabienne Guevara

Générique composé par Marie Guérin

