Le prince Lombric sort de son empire souterrain à la recherche d’une princesse… c’est risqué !

Les lombrics fouillent la terre en profondeur. Pas pour s’amuser à construire un jeu de piste, mais pour ramasser de quoi manger. Ils ne touchent pas aux plantes que les hommes cultivent. Ils avalent des déchets de feuilles et de légumes, des débris de coquilles d’œufs, des petits champignons, des bactéries, et de minuscules organismes vivants… Ils en mangent presque autant que leur poids chaque jour !

Le lombric est une vraie usine à engrais naturels.

Mais il est temps de faire une pause et notre lombric s’apprête à remonter à l’air libre pour faire un petit câlin…

Ecrit par Marie Desplechin

Produit par Stéphanie Fromentin

Raconté par Denis Cheissoux et Brigitte Lecordier

Réalisé par Fabrice Laigle

Mixé par Benjamin Orgeret

Illustré par Fabienne Guevara

