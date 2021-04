Dans ce nouvel épisode de Blockbusters, on retrace la vie d’Isaac Asimov et on tente de vous faire découvrir l’homme derrière l’auteur ! On analysera son héritage littéraire du "Cycle des robots" à "Fondations" et on verra en quoi son oeuvre, par bien des aspects, s’est montrée visionnaire.

J’adore Wall-E ! Vous voyez qui est Wall-E, ce film des studios Pixar avec ce petit robot monté sur des chenilles… Un mini Johnny 5 pour ceux qui connaissent… qui compacte du métal sur une terre polluée et abandonnée par l’humanité… Son seul ami est un cafard, et tout ce qu’il sait des humains, il le tient des comédies musicales des années 50 qu’il regarde sur son vieux magnétoscope VHS, entre deux tempêtes de sable…

Wall E, c’est une de mes comédies romantiques préférées ! Il y a une pureté et une candeur dans l’amour que Wall-E porte à Eve, cet autre robot tout blanc désignée comme un produit Apple, qui m’émeut à chaque fois ! Et pourtant, ça n’est qu’un robot ! Un appareil mécanique programmé pour effectuer une tache à la place des humains ! Une machine.

Pourtant, dans Star Wars, personne ne peut nier le courage de R2D2… On a forcément été mi-amusé, mi-agacé par C3P0, le droïde protocolaire incarné par Anthony Daniels !

Dans K2000, ça n’est pas manquer de respect à David Hasselhoff que de dire qu’il était quand même vachement moins charismatique que Kitt, sa voiture !

Dans Star Trek Next Generation, Data le robot, est souvent le plus émotif des membres de l’équipage de l’Enterprise.

Plus récemment, dans la série Wandavision, l’androïde Vision a une fois de plus prouvé qu’il était l’Avengers avec le plus de coeur !

Etonnamment, dans les fictions, les robots servent à célébrer ce qu’il y a de plus singulier dans notre espèce : nos émotions ! Pourquoi les robots sont-ils si touchant?

Il faut savoir que le terme "Robot" vient d’un mot tchèque, "Robota", qui signifie "travail" ou "corvée" ! Un robot, étymologiquement, c’est un ouvrier programmé à travailler sans jamais s’arrêter ! Lorsque la fiction le montre se laissant aller aux émotions, ce qui nous touche en tant que spectateur, c’est de voir un avatar de travailleur tentant d’échapper à sa condition sociale !

Les films avec des robots, c’est ni plus ni moins que du Ken Loach avec des effets spéciaux !

Si on devait désigner un des pères fondateurs de la science fiction moderne en littérature, à n’en pas douter, le nom d’Isaac Asimov serait cité très vite ! Auteur prolifique qui, tout au long de sa vie, n’a eu de cesse de relier toutes ses oeuvres, composant une tapisserie visionnaire qui a ensuite influencé des oeuvres aussi majeures que Matrix, Star Trek ou encore Star Wars.

Pourtant en 1941, rien ne prédestinait cet immigré russe, étudiant en chimie, à devenir un des auteurs de SF les plus influents, sur le papier comme dans la vie. Inventeur des fameuses "trois lois de la robotique" mais aussi de la "psychohistoire", il y a dans son "cycle des robots" et dans son oeuvre culte "Fondation", les prémisses et toutes les obsessions qui composent notre société moderne.

Natacha Vas-Deyres : enseignante et chercheuse à l'Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de la science-fiction littéraire et cinématographique, lauréate du Grand Prix de l'imaginaire en 2013 et 2016 pour les ouvrages "Ces Français qui ont écrit demain" et pour "Les Carnets chronolytiques" de Michel Jeury. Elle est aussi co-fondatrice et présidente depuis 2020 du festival "Hypermondes" consacré à la Science-fiction et à l'imaginaire sur Bordeaux. Un festival qui devrait se tenir du 2 au 3 octobre 2021. A la même période, le 4ème opus de sa collection SF Incognita sortira : "Les mondes imaginaires" de Francis Carsac.

Lloyd Chéry : journaliste pour le Point Pop, spécialiste de la science-fiction, il anime le podcast "C'est plus que de la SF" et a également produit un Mook consacré à _"Dune"_ !

Anne Besson : professeure de littérature comparée à l'Université d'Artois et autrice de l'ouvrage "Les pouvoirs de l'enchantement", paru aux éditions Vendémiaire.

Bernard Werber : écrivain, son dernier roman "La Planète des Chats" est paru à l'automne dernier et il publie l'adaptation de sa trilogie sur les chats en BD au mois de mai : "Demain les chats" pour le premier volume.

