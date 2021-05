Dans ce nouvel épisode de "Blockbusters", on revient sur l’histoire de Britney Spears, de ses débuts en tant qu’animatrice télé du Club Mickey à cette impératrice de la pop music qui chante et danse dans un déluge de pyrotechnie sur les plus grandes scènes du monde. On évoquera sa descente aux enfers médiatiques, et on verra que "Toxic", pour elle, ça n’est pas qu’un tube, c'est surtout un entourage... Derrière le parcours de Britney Spears, c’est aussi notre rapport à la célébrité qui est interrogé : on fabrique, on adule, on lynche puis on regarde les gens se relever.

"Je vais vous parler de Christophe. Christophe n’est pas à proprement parler un ami... Disons que si ma vie était une série télé, Christophe serait un acteur qui n’aurait pas son nom au générique. C’était un collègue avec qui je travaillais il y a des années de cela, au Pizza Hut car oui, comme tout aspirant comédien qui se respecte, j’ai travaillé dans la restauration rapide.

Faire de l’art dramatique, c’est maîtriser la distanciation, la méthode Stanislavski, et le protocole "PEPS" ("Premier Entré, Premier Sorti") des aliments surgelés. Mon quotidien de l’époque, c’était un T-shirt trop petit qui sentait la friture, un badge sur lequel était mal orthographié mon nom et une sorte de couvre-chef ridicule estampillé du logo du restaurant. Mes interactions avec les clients se limitaient à : "Classique ou Pan la pâte à pizza ?" "Cheesy Crust" pour celles et ceux qui en voulaient à leur nutritionniste. Et aussi à me faire pourrir par des clients quand je leur annonçais qu’on ne rendait pas la monnaie sur des tickets-restaurant de 15 euros.

Même si, personnellement, j’avais envie de m’ouvrir tous les jours les veines sur une découpe à pizza, Christophe, lui, était tout le temps content ! Même quand il faisait la plonge au milieu d’assiettes dégueulasses, il demeurait souriant, car il avait en permanence sur les oreilles son baladeur CD sur lequel il écoutait sa chanteuse préférée, celle qui était sa vie, son oasis au milieu des trottoirs de pizzas margheritas : Britney Spears !

C’est Britney qui l’a fait tenir durant ces années de détention aux mains du lobby de la junkfood ! C’est Britney qui l’a sauvé et je suis sûr qu’aujourd’hui, où qu’il soit, il tient à son tour une pancarte "Free Britney" !

À la fin des années 90, apparaît sur les écrans une jeune fille blonde à la voix rauque, vêtue d’une tenue de lycéenne, incarnation du cliché de la teenager américaine, chantant et dansant sur une chorégraphie endiablée dans les couloirs de son établissement.

Trait d’union entre Madonna, Michael Jackson et la pop du XXIème siècle, Britney Spears devient une superstar mondialement connue. Les albums s’enchaînent, les tubes aussi, la communauté des fans s’agrandit mais avec elle les polémiques également... Polémiques qui jusqu’à aujourd’hui auraient tendance à faire oublier à quel point cette jeune femme a dominé les hits parades mondiaux."

Les invités :

Marie Lubayalesa : chroniqueuse musicale, elle a une chaîne Youtube dans laquelle elle traite de l'actualité musicale.

Laurent Marchi : il est aujourd'hui producteur télé de divertissement, a été rédacteur en chef de "Fan de" sur M6 de 2006 à 2009, puis de "Nouvelle Star" sur M6 pour les deux dernières saisons, puis producteur lors du retour sur C8.

Sébastien Folin : animateur à la télévision, il anime aussi le podcast "Les combattants pacifiques".

Thibaud Carayol : fan de pop music et créateur du podcast « Le Jour Pop » dans lequel, chaque mois, un épisode revient sur un jour qui a marqué la pop music et ses figures incontournables.

L'équipe :