Dans ce nouvel épisode de Blockbusters, on retrace l’histoire des jeux FromSoftware, leur mécanique, leur spécificité mais aussi la difficulté qui va avec. On parlera bien évidement d’Hidetaka Myazaki, le génie derrière ces épreuves vidéoludiques et on parlera du Speed Run : ces défis retransmis sur internet où l’on tente de boucler un jeu dans un minimum de temps.

« Je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK ? »

Vous vous souvenez de cette phrase d’une participante de l‘émission « C’est mon choix ! », qui avait ensuite fait l’objet de plein de détournements sur le Net ? Figurez-vous que je repense souvent à cette phrase… Vous allez me dire qu'on a les philosophes qu’on mérite, mais moi, il m’arrive souvent de repenser à cette phrase et d’y trouver une forme de sagesse proverbiale ! Pourquoi je choisis aussi souvent de me faire du mal ?

Par exemple, j’ai horreur des émissions politiques où des gens élus par personne donnent très sérieusement leur avis sur un gouvernement dont ils ne font pas partie… À l’issue de l’émission, j’ai toujours envie de leur dire : « Non mais c’était hyper intéressant ! Tu as une manière de structurer ta pensée… On sent bien que t’as pas chômé en Hypokhâgne mais euh… Je ne sais pas si on t’a dit mais tu n’es pas Ministre en fait ». Et pourtant, la semaine d’après, je réécoute l’émission et je m’énerve à nouveau !

Le sport ! Le sport, personne me force hein !

Même ma balance, quand elle affiche mon poids, elle n'est pas dans le jugement ! Elle n'a même pas un ton culpabilisant ! Elle ne me dit pas : « Eh bien 95 kilos… » Non, rien ! C’est informatif et c’est tout ! Et pourtant, tous les jours, je vais me mettre dans un état de fatigue inhumaine, à faire des pompes, des squats, des burpees ! À transpirer sur le sol de mon salon tel un surgelé Picard en cours de décongélation ! Parfois, je n’ai même plus le souffle pour dire à mes enfants de prendre leur goûter ! Le lendemain, j’ai 122 ans et une prothèse de hanche ! J’ai mal partout !

Je tiens une carafe d’eau et je congestionne ! Me tourner dans le lit, ça devient un défi Facebook ! Je me tartine de pommade anti inflammatoire ! Et pourtant, en fin de journée, rebelotte, je ressors mon tapis et mes haltères et je remets ça ! C’est peut-être l’idée hyper populaire dans nos économies libérales de dépasser ses objectifs ! D’aller au-delà de ses limites… Ou toutes ces conneries que l’on peut entendre dans la bouche d’un coach en développement personnel !

Tout ce que je sais, c’est que si je n’aimais pas souffrir, je ne jouerais jamais aux jeux vidéo de la compagnie From Software !

Je n’aurais jamais joué à "Dark Souls" !

En 2009, 2010 en Europe, sort un jeu sur PlayStation 3 intitulé "Demon’s souls" ! Un jeu d’action mâtiné de jeux de rôle qui prend place dans un univers de Dark Fantasy que l’espoir semble avoir totalement abandonné ! Immédiatement, le jeu marque les esprits par son ambiance crépusculaire, sa musique et son désespoir suintant !

Imaginez un univers à mi-chemin entre le Mur qui vous sépare des marcheurs blancs dans GOT et les montagnes escarpées du Mordor !

Cette rudesse du paysage est au diapason de la difficulté du jeu : immensément dure ! En effet, dans "Demon’s souls", le joueur ne peut apprendre que par ses échecs et des morts virtuelles innombrables face à des boss gigantesques, mais parfois même de la main, d’un simple squelette fantassin que vous n’aviez pas vu venir au détour d’un couloir.

"Demon’s souls" a jeté les bases d’un univers qui ne vous veut pas du bien !

Et étonnamment, depuis 12 ans, les joueurs en redemandent ! Et c’est même devenu un genre à part entière avec des jeux élevés au rang de jeux cultes : "Dark Souls", "Bloodborne" ou encore "Sekiro" pour ne citer qu’eux… Pour tenter de comprendre le succès de jeux aussi punitifs, voici les invités du jour :

Super Bulle : créatrice de contenus jeux vidéos sur Twitch, elle a un attrait particulier pour le challenge et la compétition. On peut la retrouver quotidiennement en live sur Twitch dès 16h, et en ce moment elle est sur la découverte totale du jeu "Dark Souls 1".

Kali : sa chaîne Twitch aura 3 ans en juin, ainsi que son challenge « Ring souls » en cours sur "Dark Souls 3" où elle joue non pas avec une manette mais avec le Ring Fit.

Arnaud Kikoo : journaliste culturel et rédacteur en chef de Comicsblog.fr, le premier site spécialisé en Comics en France. Il est aussi le créateur du podcast "The Pulse". Par ailleurs, la bande dessinée « Big Girls » sort le 1er avril chez le nouvel éditeur 404 Comics et c'est son premier travail de traduction.

Olivier Bénis : journaliste à la rédaction numérique de France Inter, sa chronique "La faute aux jeux vidéo" est diffusée tous les mardis à 5h53.

Deetz : streameuse sur la chaîne twitch.tv/mdeetz

