Apparu sur les écrans français en 1978, Goldorak, ce robot géant stylé piloté par Actarus, le prince d’Euphore, croisement d’un chanteur des Bee Gees et Julien Doré, a ouvert la voie à toute la japanimation. En France, on peut clairement dire qu’il y a eu un avant et un après Goldorak !

C’est quoi la nostalgie ? Pour moi c’est une réhabilitation du passé ! Une version director’s cut de ses souvenirs ! Combien de fois on se surprend à dire que tel film ou tel dessin animé était formidable, et une fois qu’on le revoit, on se dit :

Ah tiens, ça a quand même pas mal vieilli !

C’est un peu la même chose avec ses premières amours ! Dans sa tête, le souvenir de la première fille ou du premier garçon dont on est tombé amoureux est souvent dopé aux fantasmes, repeint à l’encre de l’idéalisme ! Quand on y repense, on se souvient qu’il ou elle marchait à cinq centimètres du sol, elle sentait le jasmin et des pétales de rose s’envolaient à chaque fois qu’elle ouvrait la bouche…

Et puis un jour, on la revoit. Et là on se dit que c’est forcément la Vie qui a été dure avec elle, pas notre mémoire qui nous fait défaut.

Invités

Denis Bajram, dessinateur et co-auteur (avec Xavier Dorison, Alexis Sentenac, Brice Cossu et Yoann Guillo) de l’adaptation BD de Golorak, éditée chez Kana

Olivier Fallaix, Commissaire de l’exposition Goldorak XperienZ, du 15 septembre au 30 octobre 2021 à la maison de la culture du Japon

Sébastien Célimon, directeur éditorial d’Animeland. Il publie notamment un hors-série : "Goldorak et les robots géants"

et par téléphone, l'un des célèbres chanteurs du générique de Golorak : Bernard Minet !

