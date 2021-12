De nombreuses séries ont mis en scène de manière dystopique les méfaits d'une société du spectacle, mais aussi les dérives d'un système totalitaire, mais rarement œuvre n'a abordé aussi frontalement le rapport de lutte des classes et même de révolutions populaires qu'Hunger Games de Suzanne Collins.

"Récapitulons Harry Potter, c'est donc un gamin avec ses camarades de classe qui sauve le monde des sorciers et celui des moldus d'un magicien maléfique surpuissant. Le Seigneur des anneaux, c'est une bande de jeunes hobbits qui doivent sauver la terre du Milieu, de l'incompétence de vieux magicien et de roi corrompus. Spiderman est encore au lycée quand il sauve New York du Bouffon Vert. Percy Jackson, Buffy Summers, John Snow, Arya Stark.

C'est simple. Passés 50 ans, dans la pop culture, tu n'as plus le droit de sauver le monde.

Alors je sais bien que la jeunesse est avant tout un marché à conquérir. Donc il est important qu'elle ait des héros et des héroïnes auxquelles s'identifier. Mais c'est surtout que l'on sait tous et toutes que passé un certain âge, un adulte ou un senior ne va pas se lancer dans une quête, non, non, non, il va privilégier une solution diplomatique.

Face à une fiction, des années de désillusions, de realpolitik font qu'on ne croit pas à la capacité d'un senior à lancer une révolution. Alors que la jeunesse a encore cet optimisme de changer le monde. Mais étonnamment, cette jeunesse que l'on est habitué à voir se dépasser en films, dans le monde réel, elle est au mieux, vue comme idéaliste au pire, vue comme feignante. Elle lit les mauvais livres, aime les mauvais films, elle ne sait pas écrire. Et franchement, ce n'est pas sympa de faire payer aux jeunes le fait qu'ils aient toujours de meilleurs rôles dans les films."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Autour de Frédérick Sigrist pour parler d'Hunger Games