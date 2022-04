Elden Ring vole toutes mes heures de sommeil depuis plus d'un mois. Ça fait bien des années qu'un jeu vidéo ne m'avait pas embarqué ainsi dans son univers, ses mécaniques, sa direction artistique. Mais pourtant n'est-il pas trop récent pour dire de lui que c'est un Blockbusters ?

Il y a quelques temps, j'ai consacré un Blockbusters à l'incroyable créateur de jeux vidéo Hidetaka Miyazaki et son légendaire studio, From Software, responsable d'œuvres tel que Dark Souls, Sekiro ou encore Bloodorne. À l'époque avec les intervenants et intervenantes présent autour de la table, nous étions dans l'expectative concernant le prochain projet du studio : Elden Ring !

Depuis, nous avons pu y jouer et force est de constater que ce jeu est le joyau de la couronne From Software ! Une pépite qui a enfin réussi à ouvrir l'univers impitoyable de From Software au grand public!

Pour revenir sur le succès monumental d'Elden Ring, Frédérick Sigrist et en compagnie de :