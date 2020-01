Aujourd’hui, on retrouve des zombies sous toutes les formes : des films d’horreur de zombies, des comédies de zombies, des films d’auteurs autour des zombies, des mangas et des animés autour des zombies, une littérature zombie, des séries télé sur les zombies !

Bref, le zombie semble pouvoir se réinventer sous toutes les formes et revenir sur tous les supports ! À une époque où nos sociétés occidentales semblent de plus en plus angoissées par la menace plus ou moins proche de l’effondrement, qu’il soit économique, culturel ou bien environnemental, le zombie est devenu le vecteur idéal de nos peurs profondes.

Woody Harrelson dans Bienvenue à Zombieland de Ruben Fleischer :

Ma mère me disait toujours : un jour, tu seras bon dans quelque chose. Jamais elle n’aurait imaginé que ce serait en zigouillage de zombies. Maintenant, ou on s’la pète, ou on se dégonfle !

Pour explorer de manière non exhaustive la galaxie zombie, nous recevons quatre invités :

Dedo : humoriste

Matthieu Pinon : journaliste spécialiste de la pop culture japonaise, auteur notamment de "Histoire(s) du manga moderne (1952 - 2020)" (Ynnis)

Romain Nigita : journaliste spécialiste des séries, notamment pour Mad movies, et co-auteur du livre "Series' Anatomy: le 8ème art décrypté" (Fantask)

François Cognard : ancien journaliste, actuellement producteur de films de genre.

