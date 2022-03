Expositions, films, romans, bande dessinées, jeux vidéo, animé ! S'il y a bien une figure historique qui fascine et obsède la pop culture, c’est bien celle du samouraï !

De leurs armures impressionnantes à leur code d’honneur inflexible : le bushido… Le samouraï a été fantasmé sur quasiment tous les supports !

De Toshiro Mifune dans les chambaras d’Akira Kurosawa à Jin Sakai dans le jeu vidéo "Ghost of Tsushima", en passant par "Kenshin le vagabond" ou "Ghost Dog" de Jim Jarmusch, le samouraï rayonne depuis des décennies

Autour de Frédérick Sigrist

Vincent Lefèvre, conservateur général du patrimoine, directeur de la conservation et des collections du Musée national des arts asiatiques-Guimet de la ville de Paris et commissaire de l’exposition l’arc et le sabre, imaginaire guerrier du Japon qui se tient jusqu’au 29 aout 2022.

Sylvain Repos, Auteur et illustrateur de BD. Il a reçu le Fauve des lycéens au festival d’Angoulême 2022 pour sa BD Yojimbot aux éditions Dargaud. Un récit de science fiction dystopique qui mélange brillamment l’univers des robots et des samouraïs.

Sullivan Rouaud, directeur de la collection Mangetsu, une collection de manga qui fait la part belle à de très fortes histoires de samouraïs!

Julien Peltier, auteur spécialiste du Japon médiéval, en particulier de la figure du samouraï

Matthieu Pinon, journaliste spécialiste en pop-culture japonaise.