Monument de vulgarité pour certains, incroyable satire politique de la culture américaine pour d’autres, South Park, à la manière de Charlie Hebdo ou du magazine Hara Kiri en France n’a laissé personne indiffèrent.

Commencer une phrase par « les américains sont… », c’est la meilleure façon de dire une grosse ânerie tant ce pays est vaste et les mentalités différentes ! Le même pays qui aujourd’hui, sous l’influence de mouvements conservateurs et religieux, remet tristement en cause le droit des femmes de disposer de leur corps avec le droit à l’avortement est aussi celui qui a fait naître une série aussi irrévérencieuse et libertaire que South Park ! Cette série déjantée née en 1997 fruit de l’imagination de Trey Parker et Matt Stone vient d’achever la diffusion de sa 25eme saison aux Etats-Unis.

Pour revenir sur le succès et la longévité de cette série, Frédérick Sigrist est en compagnie de :