Dans ce nouvel épisode de Blockbusters, on revient sur le parcours de la franchise Star Wars dans le giron Disney. Quelles ont été les réussites et quels ont été les échecs des épisodes 7, 8, et 9 ? Il sera bien évidemment question de la valse des réalisateurs et des scénaristes en coulisses, mais aussi de l'impact sur les nouveaux personnages (Rey, Finn ou Kylo Ren)...

J’adore Star Wars mais j’ai horreur d’en parler ! À chaque fois qu’il me prend l’idée saugrenue d’évoquer cette saga avec quelqu’un, il ne me faut jamais très longtemps pour me dire que j’aurais mieux fait de manger du gravier ou de lécher un pneu !

Entre les cinéphiles convaincus de l’être parce qu’ils ont vu deux fois Le Parrain et un Kieslowski dans leur vie, qui mettent un point d’honneur à te dire : "Tu sais, j’ai jamais vu Star Wars !" Avec la fierté du parent qui t’annoncerait que son môme était propre à trois mois ! Celles et ceux qui les ont vus mais sont restés totalement hermétiques à l’univers ! Vous voyez de qui je parle...

Toi t’es en larmes pendant le combat entre Obi-Wan et Anakin sur la planète Mustafar dans l’épisode 3 et à côté de toi, t’as quelqu’un qui te regarde : "Pourquoi tu pleures? On sait déjà que les deux sont encore en vie dans l’épisode 4 !"

Ceux pour qui Star Wars, ça n’est que les épisodes 4, 5, 6 ! "De toutes façons, la prélogie c’est n’importe quoi ! Georges Lucas a violé mon enfance !"

Ceux pour qui Star Wars, ce sont les épisodes 1, 2, 3 ! "De toutes façons, la postlogie c’est n’importe quoi ! Rian Johnson a violé mon enfance !"

Ceux pour qui les films ne représentent qu’un dixième de leur Star Wars ! "Le personnage le plus nuancé de la saga, pour moi Frederick, c’est clairement Quinlan Vos, même si, à choisir, j’aurais pu dire Assaj Ventress qui dans son arc d’abandon rédemption pourrait être l’équivalent d’une Ashoka Tano qui serait tombée du Côté obscur ! Sans oublier Mara Jade écrit par Thimothy Zahn bien entendu !"

Bref, dire "J’aime Star Wars aujourd’hui" n’a aucun sens, car au fond, quel Star Wars ?

Selon moi, aimer Star Wars, c’est comme la foi ou les religions, c’est une affaire personnelle, parfois il vaut mieux garder ça pour soi !

En 2012, Georges Lucas accepte de vendre Lucasfilm, le studio à l’origine de la saga Star Wars mais aussi d’Indiana Jones, à Disney, l’entreprise qui saura toujours quoi faire de l’argent que vous voulez dépenser pour vos enfants ! Quasi immédiatement, Disney annonce la production non seulement d’une nouvelle trilogie, mais aussi de films indépendants, de jeux vidéos, de livres, de comics, de jouets, sans oublier des sorbetières et des carreaux de salle de bain !

Neuf ans plus tard, après avoir sorti cinq films au cinéma, de nouveaux dessins animés et une nouvelle série, quel est le bilan commercial et artistique de ce rachat ? Réussite discutable ou échec industriel comme les fans les plus virulents le prétendent ? Peut-on enfin dire que Star Wars, après une phase de rodage est finalement sur les rails d’un avenir radieux ou alors déplorer que cette saga a laissé son originalité il y a longtemps, dans une galaxie très lointaine ?

Les invités :

Thibaut Claudel, alias "Republ33k" : créateur/hôte du podcast "Outrider", un podcast dédié à l'actualité et aux grand sujets de la saga Star Wars, et auteur du livre "Le Mythe Star Wars VII, VIII et IX : Disney et l'héritage de George Lucas", paru chez Third Éditions.

: créateur/hôte du podcast "Outrider", un podcast dédié à l'actualité et aux grand sujets de la saga Star Wars, et auteur du livre "Le Mythe Star Wars VII, VIII et IX : Disney et l'héritage de George Lucas", paru chez Third Éditions. Constance, alias "Phobos" : cosplayeuse, photographe et chroniqueuse à bord du podcast "Outrider".

cosplayeuse, photographe et chroniqueuse à bord du podcast "Outrider". Sylvain : critique pour le site "Gamalive", troll en chef sur Twitter et podcasteur pour "Star Wars en direct". Ce podcast a fêté ses 20 ans le 14 janvier 2021 !

critique pour le site "Gamalive", troll en chef sur Twitter et podcasteur pour "Star Wars en direct". Ce podcast a fêté ses 20 ans le 14 janvier 2021 ! Céline Boutry : docteure en physique et podcasteuse pour "Star Wars en Direct".

L'équipe