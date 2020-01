Pour le quatrième épisode de sa série de podcasts consacrée aux zombies, Blockbusters s'invite dans l'univers post-apocalyptique de la célèbre BD imaginée par l'auteur de comics Robert Kirkman. Le scénario rencontre un succès tel qu'il a également été adapté en série TV. Ensemble, décryptons le monde zombiesque auquel appartient le personnage de Rick Grimes et son groupe de survivants.

Intéressons-nous de plus près à l'univers zombiesque de "The Walking Dead" et de son créateur Robert Kirkman. Retraçons le parcours de ce dernier, ses succès, ses relations notamment avec ses deux autres collaborateurs Tony Moore et Charlie Adlard. Comment la BD et son auteur se sont-ils fait remarqués par Erik Larsen et l'éditeur "Image Comics", qui a véritablement propulsé la BD ?

En effet, en 2003, Robert Kirkman, auréolé d'un certain succès avec la parution de son précédent comics, "Invisible" décide de lancer chez l’éditeur "Image Comics" cette bande dessinée qui se veut une sorte de suite non officielle à l'univers créé par George A Romero dans ses films. Mais pour Robert Kirkman, hors de question d'expliquer d'où vient cette épidémie, ni même d'y mettre fin, il s'agit juste de suivre le groupe de survivants mené par Rick Grimes, afin de faire exister un dernier vestige de civilisation.

Les acteurs Andrew Lincoln (alias Rick Grimes) et Chandler Riggs (alias Carl Grimes) dans la série "The walking dead" (saison 3), 2012 © AFP / TWD PRODUCTIONS LLC COURTESY / COLLECTION CHRISTOPHEL

Alors que les créations autour des mondes de zombies ne manquent pas, qu'est-ce qui a permis à "The Walking Dead" de se distinguer ? Analysons ensemble le style et les représentations de ce monde apocalyptique adapté en série télévisée par Frank Darabont, diffusée sur la chaîne AMC. Même si la série ne reprend pas à 100 % le même scénario, les personnages rencontrent eux aussi des parcours différents selon que l'on est dans la BD ou la série TV.

Alors comment Robert Kirkman a-t-il pensé son histoire, comment "The Walking Dead" s'est inventé ? Si vous êtes fan des héros et héroïnes de l'univers, que cela soit Rick Grimes, Michonne, Carl, Carol, Maggie, ou encore Daryl, cette émission est faite pour vous !

Pour revenir sur cette incroyable épopée post-apocalyptique

Thierry Mornet , responsable éditorial comics aux éditions Delcourt

, responsable éditorial comics aux éditions Delcourt Sullivan Rouaud , directeur de la collection d'HiComics et ex-rédacteur en chef de comicsblog.fr, fondateur du réseau "ARTS"

, directeur de la collection d'HiComics et ex-rédacteur en chef de comicsblog.fr, fondateur du réseau "ARTS" Océane Zerbini , fondatrice du podcast "The Lemon Adaptation Club" et fan de Walking Dead

, fondatrice du podcast "The Lemon Adaptation Club" et fan de Walking Dead Philippe Guedj, journaliste à la rédaction du Point et du site Le Point pop, commissaire de l'exposition "Robert Kirkman Walking Dead et autres mondes pop" qui aura lieu du 30 janvier au 2 février au 47e Festival de la bande dessinée d'Angoulême.

