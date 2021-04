Dans ce nouvel épisode de Blockbusters consacré à la série animée "Ulysse 31", on revient sur la genèse de ce dessin animé qui a bouleversé tant de choses dans l’histoire de l’animation française. Qui sont les génies à l’origine de la transposition au 31ème siècle de ce héros de la littérature homérique ? Quelles ont été les difficultés rencontrées tout au long du processus créatif ? Qu’est-ce que cette Odyssée aussi longue que nos civilisations dit de nous ? Et pourquoi nous fascine-t-elle autant encore aujourd’hui ?

C’est dur de ne pas devenir un vieux con. Déjà, parce que le temps joue contre toi. Chaque jour qui passe, tu vieillis... Et si tu arrives à éviter de devenir vieux, c’est que t’es mort, donc le choix est vite fait ! Ensuite, pour ce qui est d’être con, tu l’étais peut-être déjà jeune sans t’en rendre compte !

Bref, sans être un passage obligé, devenir un vieux con, c’est une étape de ta vie à laquelle il est très compliqué d’échapper. Néanmoins, il y a des symptômes qui doivent te renseigner. Toutes les phrases qui commencent par : "De mon temps" ou "Quand j’étais jeune !" ont de fortes chances d’être le joueur de clairon qui annonce l’arrivée d’une belle phrase de vieux con.

L’autre fois, je regardais mes enfants choisir un dessin animé sur une des nombreuses plateformes qu’ils ont à leur disposition, Amazon, Netflix, Disney ... Là-dessus, des milliers d’heures de dessins animés, en plusieurs saisons, dans plusieurs langues, sans aucune pub ! Accessibles 24h sur 24h !

On a terminé la saison 3 du "Prince Dragon" et là j’ai entendu mes petits gnomes dire : « On l’aura quand la saison 4 ? C’est long ! »

C’est long ? On vient de se taper 3 saisons, à raison de 3 épisodes par soirée pyjama et vous trouvez ça long ?! Attendez, vous croyez que de mon temps, on avait accès à la bibliothèque d’Alexandrie des programmes jeunesse ?! Laissez-moi vous dire qu’à mon époque, on était content si on voyait un épisode par semaine ! Je vais même vous dire, il y avait des séries comme "Ulysse 31", on n'avait droit qu’à 5 minutes d’épisodes par jour ! Par jour !

Je vais vous dire les enfants, celui ou celle qui à l’époque, réussissait à voir l’intégralité des épisodes d’"Ulysse 31"... Celui-là pouvait vraiment dire : « C’est long ! » Et c’est là que j’ai réalisé : ça y est, je suis un vieux con !

Il y a des films, des séries ou des dessins animés qui nous sont chers par la nostalgie qui les entoure. Mais au moment de les revoir, on peut se surprendre à dire : « Tiens, ça, ça a mal vieillit ! » Et puis il y a des œuvres d’art qui, malgré les années qui passent, continuent d’impressionner par leur caractère avant-gardiste, par le soin apporté à la réalisation. C’est le cas d’"Ulysse 31".

"Ulysse 31" est un dessin animé comme il en existe peu, une réunion de talents de l’animation franco-japonaise comme on en a rarement vu ! Jean Chalopin, Bernard Deyries, Nina et Gilbert Wolmark, Shingo Araki, Michi Himeno, Shoji Kawamori, Shuky Levy, Claude Giraud et Jean Topart… Les Avengers des créateurs de dessins animés des années 80 !

