Lorsque le mutant Wolverine apparaît dans Incredible Hulk 181 avec son caractère belliqueux, Roy Thomas, Len Wein et Dave Cockrum sont loin d’imaginer qu’ils viennent de créer un personnage qui sera pendant longtemps plus populaire qu’Iron Man ou Thor. Blockbuster revient sur sa genèse.

Il y a quand même des bandes dessinées qui en disent long sur l’état du monde!

Prenez les X men! Dans les années 60, les mutants de chez Marvel Comics sont censés être une allégorie des minorités discriminées et des laissés pour compte! Craint et haï par un monde qui les rejette!

Les X men parlent aussi bien de ce que les afro américains ou les homosexuels vivaient aux Etats unis dans ces années là!

Mu par un rêve de coexistence pacifique entre humain et mutants, le professeur Xavier, la version Marvel de Martin Luther King crée les Xmen comme les portes drapeaux de ce que peuvent être les mutants: c’est à dire des héros!

Pendant des années, même si la composition de l’équipe n’a eu de cesse de changer, le rêve du professeur Xavier d’un vivre ensemble quasi utopique a été la motivation première de ce groupe mutants!

60 ans plus tard, les X men vivent désormais dans une nation indépendante avec son propre gouvernement autonome sur l’ile de Krakoa! Une ile où seuls les mutants peuvent pénétrer! Héros ou vilains peu importe qui vous êtes, le simple fait d’être né mutant vous donne la citoyenneté! Les mutants de 2022 ont leurs entreprises, leur matière première, leur culture, même leur religion…

Et dernièrement, ils ont même colonisé et terraformé la planète Mars pour y placer une colonie mutante Arrako, l’ile soeur de Krakoa!

En 60 ans, on est passé d’un idéal de vivre ensemble à chacun chez soi!

Et quand on regarde l’état du monde réel aujourd’hui, il est difficile de ne pas se dire que les X Men de 2022 en sont la version la plus tristement réaliste!

Aujourd’hui, les mutants ont rejeté un monde qui les a craint et haï trop longtemps!

