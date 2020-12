Coup de projecteur sur l'un des personnages les plus populaires, mais aussi l'un des plus complexes, de la maison d'édition DC Comics : Wonder Woman.

En 1961, Jack Kirby et Stan Lee, le savoir faire et le faire savoir des éditions Marvel, créent la première équipe de super héros qui va poser les bases du monde Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui : les Quatre Fantastiques. Lors d'un vol spatial expérimental, quatre astronautes sont accidentellement exposés à des radiations cosmiques qui vont leur conférer des pouvoirs exceptionnels.

Alors, bien sûr, il faut se remettre dans le contexte des années 1960. Les Quatre Fantastiques, aussi novatrice qu'ait pu être cette série, demeure un miroir de son époque. Bien sûr, de scénariste en scénariste, le rôle de Sue Storm, conformément aux évolutions de la société, a changé jusqu'à faire d'elle l'un des membres les plus puissants des Quatre Fantastiques. Mais tout de même, son évolution illustre parfaitement la place réservée à la moitié de l'humanité dans les comics.

Les superhéroïnes ont longtemps été sous ou mal représentées dans les comic books et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'idée même de super héroïne sur grand écran était, pour quelques décideurs réactionnaires, synonyme d'échec au box office.

Pourtant, en 2017, tout comme en 1941, un personnage a su faire taire les préjugés des rageux. Un personnage aussi connu que Batman ou Superman : l'incroyable amazone de Thémyscira, Wonder Woman.

En 1941, lorsque le psychologue William Moulton Marston, l'inventeur présumé du détecteur de mensonge, crée Wonder Woman dans le numéro 8 du All Star Comics, il a l'ambition de créer un personnage féministe susceptible d'inspirer aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans le sport ou les activités traditionnellement occupées par les hommes. Ainsi naît Diana Prince, l'amazone fille de la reine Hippolyta, aussi iconique que paradoxale.

Une féministe imaginée et dessinée par des hommes. Guerrière, mais ambassadrice de la paix. Déesse mythologique de contes et légendes plongée depuis 80 ans dans une société occidentale censée être contemporaine.

