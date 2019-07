Plongée dans le parcours de Tim Burton, de ses débuts en tant qu’animateur chez Disney à réalisateur de films à succès ! Qu'est-ce qui a fait de ce réalisateur un metteur en image exceptionnel ? Son univers, ses obsessions, sa collaboration avec ses acteurs fétiches Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton...

Le cinéaste américain Tim Burton, le 07 septembre 1989 à Deauville (France). © AFP / Mychèle Daniau

Avoir du succès, c’est bien ! Avoir du talent, c’est mieux ! Réussir à avoir les deux, c’est rare ! Il est un réalisateur à la personnalité forte, à l’imaginaire riche et à la filmographie singulière qui a réussi durant des années à naviguer entre les eaux troubles et mouvementés du film d’auteur et du blockbuster grand public ! Son nom : Tim Burton !

Les cheveux ébouriffés, le regard d’un enfant toujours un peu surpris d’être dans un corps d’adulte, Tim Burton semble être né d’un de ses films ! Il est Edward aux Mains d’Argent, il est Lydia dans Beetlejuice, il est le cavalier sans tête ou Ichabod Crane dans Sleepy Hollow ! Tim Burton a émietté son âme dans toute sa filmographie ! Un réalisateur qui a produit et réalisé certains des plans les plus poétiques et oniriques de ces trente dernières décennies.

Mais on verra également comment, aussi original soit-il, Tim Burton s’est tout de même souvent cassé les dents sur le système hollywoodien !

Enfant il terrorisait son voisin en lui faisant croire que les extra-terrestres existaient et qu’ils allaient débarquer sur Terre.

— Jean-Baptiste Toussaint

Le passage chez Disney

Il a grandi à quelques centaine de mètres du parc d'attraction Disney, et en même temps c'est tout ce qu'il déteste. Il a réussi à intégrer la compagnie en apprentissage mais il se retrouvait à dessiner des créatures très mignonnes pour Rox et Rouky, ou Taram et le Chaudron magique. Il était contraint d'animer et de faire vivre un système qu'il a toujours rejeté. Il est sorti de cette expérience très déprimée.

Hollywood est nourri de cela : Hollywood est nourri de cette marge qu'elle produit.

— Antoine de Baecque

Le cinéma de Tim Burton est un cinéma qui parle avant tout de mutation, même en sous-texte.

— Dedo