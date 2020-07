Aujourd'hui dans Blockbusters, retour sur l'histoire d'une poupée mythique : Barbie! Retour sur sa genèse, ce qui a fait son succès, sa capacité à se réinventer avec l'époque et nous nous demanderons s'il existe une Barbie post-Me too...

Barbie, féminisme, vendu séparément ? © AFP / SAMUEL HENSE / HANS LUCAS

En 1959, s’inspirant d’une poupée allemande nommée Bild Lilli, Ruth Handler, l’épouse d’Eliott Handler, un des PDG de l’entreprise Mattel, crée pour sa fille Barbara, la célèbre Barbie. Cette poupée aux cheveux blonds, à la poitrine opulente et aux très longues jambes.

C’est un succès immédiat, et très vite dans un contexte marqué par la Guerre Froide, Barbie incarne une certaine idée de la réussite à l’américaine. Agence d’intérim à elle toute seule, elle est celle qui peut faire tous les métiers et peut à la fois tout avoir!

Villa, bateau, hélicoptère, même en vétérinaire, Barbie continue de très bien gagner sa vie!

Soixante-et-un ans plus tard, Barbie est connue sur la planète entière et reste encore un des jouets les plus plébiscités.

Pourtant Barbie a dû changer, s’adapter et composer avec une époque où la représentation féminine n’a de cesse d’évoluer. Pour retracer son histoire, nous avons sur le plateau de Blockbusters :