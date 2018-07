Indiana Jones, Les Dents de la mer, E.T., Jurassic Park, La liste de Schindler, Minority Report... Tous ces films ont été des blockbusters planétaires et ils sont tous le fait d'un seul homme : Steven Spielberg. Mais qui est vraiment Spielberg ? Est-il le père du blockbuster ? Et aujourd'hui en est-il son fossoyeur ?

Une scène du film « Jurassic Park » réalisé par Steven Spielberg en 1993 © Getty / Murray Close / Sygma / Sygma