Jean-Jacques Goldman est le monument de la variété française ! De par ses tubes, ses compositions, ses textes écrits et chantés par d’autres, sa discrétion devenue légendaire, il reste classement après classement, une des personnalités préférées des Français. Pourquoi ? Comment ? C'est ce qu'on va tenter de découvrir !

Jean-Jacques Goldman, musicien, auteur-compositeur et interprète, le 7 janvier 1987 à Bordeaux (France). © AFP / Georges Bendrihem

Blockbusters revient sur les temps fort de la carrière de Jean-Jacques Goldman ! Sa musique, ses paroles, son style... La période "Fredericks Goldman Jones", son engagement caritatif, la génération Goldman... Nous tenterons de comprendre comment et pourquoi le public français lui est resté fidèle si longtemps après la sortie de son dernier album ?

Qui est Jean-Jacques Goldman ?

Il a grandi à Montrouge, en banlieue parisienne, a a commencé la musique très tôt car c'était ce que ses parents voulaient et à partir de 14/15 ans il a su qu'il allait dédier toute sa vie à la musique.

C'est un sound-maker avant tout. Il est devenu un peu chanteur par hasard.

— Alexandre Fiévée

Il a fait partie de plusieurs groupes de musique, dont Taï Phong, et quand il a découvert qu'on pouvait faire des chansons françaises qui avaient du sens, il a eu envie d'en écrire. C'est à cette occasion qu'il rencontre d'ailleurs Michael Jones, qui vient le remplacer dans le groupe Taï Phong, le début d'un coup de foudre artistique et musical entre les deux !

Quelqu'un qui ne voulait pas chanter...

Ce qui intéressait Jean-Jacques Goldman c'était avant tout d'écrire des chansons. Son éditeur de l'époque a essayé désespérément de faire chanter ses textes par d'autres, en vain. Alors par défaut, presque par dépit, Jean-Jacques Goldman s'est mis à les chanter lui-même. Mais il voulait avant tout devenir auteur-compositeur, pas interprète.

Il continuait à travailler dans le magasin de son sport tenu par son frère et ses parents, et petit à petit les gens venaient plus pour voir Jean-Jacques Goldman que pour acheter des baskets !

Le mystère Goldman

Il a joué le jeu de la presse au début mais il ne s’est pas reconnu dans les papiers qu’on faisait sur lui, dans les propos qu’on lui tenait…

Avec les Goldmen : on se rend compte que les gens sont vraiment en manque. C’était une fête sur scène Jean-Jacques Goldman.

— Alain Stevez

La tambouille Goldman

C’est très populaire et faussement simple. Musicalement c’est quand même assez recherché et pointu.

Jean-Jacques Goldman a toujours travaillé sur les textes et leur a toujours donné une grande importance. Ce qu’il recherche c’est l’émotion, par la musique, la mélodie : pour lui c’est vraiment la clé du succès. Par contre c’est le texte qui va assurer créer un lien entre l'artiste et le public et créer la fidélité du public.