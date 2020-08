Aujourd'hui, dans Blockbusters, on retrace le parcours de Rihanna : ses influences, son milieu d’origine... On essaiera de comprendre précisément ce qui plaît tant chez elle et ce qu’elle a apporté à la musique contemporaine. Enfin, on parlera également de la Rihanna militante et femme d’affaire.

Rihanna au White River State Park à Indianapolis, Indiana, avril 2015 © Getty / Joey Foley / Contributeur

Robyn Rihanna Fenty de son vrai nom, est la chanteuse solo ayant vendu le plus d’albums au monde avec 280 millions d’albums vendus depuis le début de sa carrière en 2005. Véritable phénomène de société, du haut de ses 32 ans, elle cumule des records sur des podiums où on ne retrouve habituellement que les Beatles ou Michael Jackson.

En 2012, le magazine Forbes a fait d’elle une des quatre personnes les plus influentes de l’industrie du spectacle.

Mais tous ces superlatifs ne doivent pas faire oublier que derrière ces chiffres se trouve une des artistes musicales les plus versatiles de sa génération! Hip hop, dancehall, pop, r’nb ou musique électronique, Rihanna a su piocher dans tout ces styles pour créer certains des morceaux les plus cultes de ces dernières décennies.

Avec nous en plateau :