Tomb Raider est devenu un véritable jeu culte... mais comment et pourquoi ? Blockbusters va explorer à la genèse de jeu mais aussi la figure de Lara Croft. Comment ce personnage est passé d'une icône hyper sexualisée à une icône féministe ? Et plus globalement quelle est la place des femmes dans les jeux vidéo ?

Lara Croft (Karima Adebibe) héroïne de Tomb Raider en 2006 à Hambourg © Getty / Alexander Hassenstein