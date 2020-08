Retour sur l’histoire d'Animal Crossing, ses mécaniques de jeu, son intérêt, sa base de fans si fidèles... Qu'est-ce que ce jeu dit de nous ? De notre époque ?

Le jeu "Animal Crossing" : une diode à la nature ! © AFP / WILLIAM WEST

Depuis 2001, Animal Crossing, sorti sur la console Nintendo 64 est un des plus gros succès de l’entreprise !

Les 4 premiers épisodes cumulent plus de 23 millions d’exemplaires vendus dans le monde, et le dernier épisode a été le jeu vidéo le plus vendu du confinement !