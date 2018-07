Dans le monde du manga One Piece est devenu un véritable blockbuster ! L'émission revient sur la genèse du manga et son auteur prolifique Eiichirō Oda. Et puisque c'est aujourd'hui qu'ouvre la Japan Expo 2018 ce sera une bonne occasion de parler de la Japan, cosplay et K-pop !

Cheeky Parade à Japan Expo en 2016 © Getty / Laurent KOFFEL