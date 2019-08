Retour sur le parcours de Céline Dion, de sa naissance à Charlemagne au Québec à cette série de concerts marathon sur la scène de Las Vegas ! Ses multiples métamorphoses… Et quelle sa place aujourd'hui sur l’échiquier des divas de la chanson mondial ?

Céline Dion, en concert dans l"O2 Arena de Londres, Royaume-Uni. © Getty / rune hellestad/Corbis

Lorsque l’on pense à Céline Dion, on pense bien évidemment à la chanson de Titanic, aux chansons écrites par Jean-Jacques Goldman, et bien évidemment à « Mon mari René ! » qui a nourri tant de sketchs, d’imitations, de parodies plus ou moins inspirées !

Pourtant, sans mauvais jeux de mots, tout cela n’est que la face émergée de l’iceberg ! On oublie trop souvent que Céline Dion était une star au Québec dès ses 13 ans, qu’elle a ensuite conquis l’Europe en gagnant l’Eurovision pour la Suisse en 1988, et que la France où elle s’est fait connaître grâce à sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, n’a été qu’une étape dans un parcours qui la fait connaître du monde entier !

Artiste vocal exceptionnelle, travailleuse acharnée enchaînant les concerts avec une énergie qui ferait passer Rihanna pour dilettante ! Céline Dion avec son mari et producteur, le disparu René Angélil, a su sans cesse se réinventer et créer un empire comme rarement une artiste a su le faire !

[+] pour aller plus loin