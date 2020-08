Aujourd'hui on parle d'Alan Moore et du comic book culte, du film de Zak Snyder, des tentatives de suite et de la série d'HBO, diffusée sur OCS !

Art grafitti à la première de "Watchmen" à Odeon, Leicester Square © Getty / Rune Hellestad - Corbis / Contributeur

En 1986, sous l'égide de la maison d'édition DC Comics, maison mère de Superman, Batman et Wonderwoman, le scénariste britannique Alan Moore, le dessinateur Dave Gibbons et le coloriste John Higgins lancent une bande dessinée qui va devenir pour le monde des comics ce que Citizen Kane est devenu pour le cinéma : une référence incontestée, une oeuvre majeure qui a révolutionné à la fois la manière dont on voit les super héros mais aussi la façon dont on raconte habituellement les aventures de ces personnages si hauts en couleur !

Politique, polémique, adulte, génial et précurseur : Watchmen est le comics relié le plus vendu chaque année aux USA…

L'histoire de Watchmen en quelques mots :

Aventure à la fois complexe et mystérieuse sur plusieurs niveaux, "Watchmen - Les Gardiens" - se passe dans une Amérique alternative de 1985 où les super-héros font partie du quotidien et où l'Horloge de l'Apocalypse - symbole de la tension entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique- indique en permanence minuit moins cinq.

Lorsque l'un de ses anciens collègues est assassiné, Rorschach, un justicier masqué un peu à plat mais non moins déterminé, va découvrir un complot qui menace de tuer et de discréditer tous les super-héros du passé et du présent.

Alors qu'il reprend contact avec son ancienne légion de justiciers -un groupe hétéroclite de super-héros retraités - seul l'un d'entre-eux possède de véritables pouvoirs - Rorschach entrevoit un complot inquiétant et de grande envergure lié à leur passé commun et qui aura des conséquences catastrophiques pour le futur.

Leur mission est de protéger l'humanité... Mais qui veille sur ces gardiens ?