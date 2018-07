Les Simpson : caricature ou miroir objectif de la société américaine ? Retour sur la genèse de cette série... Comment Homer s'est imposé en anti-héros contre Bart ? comment les Simpson ont vu dans le futur ? Et surtout les Simpsons sont-ils encore pertinent ou sont-ils en passe de devenir les Guignols des Etats-Unis ?

Homer Simpson © AFP / Archives du 7eme Art / Photo12

Il est une famille qui ne vieillit pas, c’est Les Simpson ! Depuis 29 ans, les Simpson fêtent Noël, Halloween, Thangsgiving tous les ans, sans jamais prendre une seule ride !

Les saisons passent, les présidents se succèdent, on perd ses cheveux et on gagne du poids, les enfants grandissent tandis que des proches nous quittent, mais Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie eux ne bougent pas, tels les Parques de la mythologie ! Finalement, nous ne sommes qu’une virgule dans la vie des Simpson, parce que Les Simpsons ça ne vieillit pas !

La création des Simpson

Il y a presque 30 ans une famille dysfonctionnelle, mais au fond est ce qu’elle ne le sont pas toutes, est venue dynamiter les codes de la télévision américaine ! Non seulement c’était une série d’animation qui ne s’adressait pas aux enfants.

Les Simpson c'est une erreur : au départ ce n'était pas prévu pour être une série TV mais pour être des petites pastilles dans un talk-show.

Dans la famille Simpson, tous les prénoms sont des vrais prénoms de la famille du créateur de la série Matt Groening, sauf pour le petit garçon... qu'il a appelé Bart !

Pendant les 3 premières saisons les superviseurs américains faisaient le déplacement pour assister au doublage français... La version française a toujours été faîte avec beaucoup de soin.

Les Simpson : satire de la société

Mais Les Simpson c'est aussi un portrait acerbe de la société américaine. Et mondialisation oblige, un portrait acerbe de la culture occidentale dans son intégralité. Le grand talent de Matt Groening, le créateur de la série, c’est d’avoir compris que l’on peut tous être des Homer ou des Marge d’un jour ! Irrévérencieuse toujours, prophétique, souvent ! Les Simpson ont révolutionné la satire à la télévision !

Dès le départ la volonté était de faire des dessins un peu moches pour dire "ce n'est pas du Disney, le dessin animé ce n'est pas que pour les enfants"... Faire des dessins un peu moche c'était pour montrer que Les Simpson c'était décalé.

Il y a plein de choses dans la série qui ont évolué, une des soeurs de Marge a révélé qu’elle était lesbienne en 2005 !

Il y a une évolution dans Les Simpson : même si les personnages ne vieillissent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise en compte de l'évolution de la société.

Les descendants des Simpson

Depuis sa création Les Simpson ont eu de nombreux enfants : South Park, American Dad!, Rick et Morty. Sans compter les autres séries de Matt Groening, Futurama et Désenchantée (Disenchantment), sa nouvelle série disponible le 17 août sur Netflix.

South Park a reconnu dans un épisode entier "Les Simpson l'ont déjà fait" que The Simpsons avaient déjà tout fait, qu'ils avaient déjà déblayé le terrain. Il faut donc faire avec et faire ce qu'on veut dans notre coin sans penser à l'immense héritage des Simpson qu'il y a sur nos têtes et ne pas se poser de questions.

Sans le succès des Simpson en prime-time sur une grande chaîne américaine, la Fox, il n’y aurait pas eu pléthore d’autres séries du même genre, d'autres séries animées destinées aux adultes et pas simplement destinée aux enfants.

Sans le succès des Simpsons... il n'y aurait jamais eu American Dad!, il n'y aurait pas eu la volonté des chaînes de se lancer dans ce genre de production, des dessins animés destiné aux adultes...

