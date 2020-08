Aujourd'hui on s'intéresse à l'univers zombiesque de "The Walking Dead" et de son créateur Robert Kirkman !

The walking dead série TV - Saison 3, 2012 © AFP / TWD PRODUCTIONS LLC COURTESY / COLLECTION CHRISTOPHEL

Blockbusters s'invite dans l'univers post-apocalyptique de la célèbre BD imaginée par l'auteur de comics Robert Kirkman !

Le scénario rencontre un succès tel qu'il a également été adapté en série TV.

Ensemble, décryptons le monde zombiesque auquel appartient le personnage de Rick Grimes et son groupe de survivants !

Retraçons le parcours de ce dernier, ses succès, ses relations notamment avec ses deux autres collaborateurs Tony Moore et Charlie Adlard.

Comment la BD et son auteur se sont-ils faits remarquer par Erik Larsen et l'éditeur "Image Comics", qui a véritablement propulsé la BD ?