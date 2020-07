Aujourd'hui, dans Blockbuster, on revient sur la création de Donjons et Dragons et sur les règles qui sous-tendent les jeux de rôle. La magie d’un jeu où l’imaginaire seul sert de contrainte...

Donjons et Dragons, l'un des tout premiers jeux de rôle sur table de genre médiéval-fantastique

Au commencement, il y a des passionnés qui s’amusent à reconstituer les grandes batailles romaines ou napoléoniennes.

Et puis en 1970, deux wargamers comme on les appelle, Dave Arneson et Gary Gygax décident de donner la possibilité aux joueurs d’incarner un combattant unique au lieu d’une armée. Dès lors, l’imaginaire prend le relais, la possibilité de créer son personnage, un maître de jeu, des dés...ça y est, le jeu de rôle tel qu’on le connaît était né et avec lui son avatar le plus connu: Donjons et dragons!

Pour revenir sur ce jeu de rôle mondialement connu, nous recevons :

Coralie David, à la tête des éditions Lapin Marteau avec Jérôme Brand Larré, elle a fait une thèse sur les jeux de rôle et depuis dix ans, elle travaille dans l'édition des jeux de rôle et de la littérature de l'imaginaire.

Jérôme Brand Larré, éditeur au sein de la société Lapin Marteau, théoricien du jeu de rôle et meneur de jeu. Il a participé à l'ouvrage "le jeu de rôle sur la table, laboratoire de l'imaginaire" et à "la boîte à outils du meneur de jeu", aux éditions Lapin Marteau.

Matthieu Levisse, directeur du marketing et de la communication chez Ankama

Samuel Cohen Devos, gamer, passionné de jeux de rôle et comédien.