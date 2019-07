Plongée dans la création de Stranger Things par les frères Duffer, les inspirations de la série, la fascination qu'exerce les années 1980 sur l'industrie du divertissement, le cinéma fantastique et de science-fiction des 80's (John Carpenter, George A. Romero…). Avec en bonus une interview des acteurs !

"Stranger Things", série de Matt et Ross Duffer, diffusée depuis 2016 sur la plateforme de vidéo Netflix © Netflix

Depuis 2016, une série Netflix se replonge dans l’esthétique des années 1980 en y apportant un point de vue et des thématiques propres au XXIème siècle : Stranger Things ! Pas encore à proprement parler un “blockbuster”, seul le temps le dira, même si elle jouit d’un succès considérable,Stranger Things puise dans un univers cinématographique totalement blockbuster ! Rencontres du troisième type ou E.T. de Spielberg, The Thing de John Carpenter ou encore Les Goonies sont autant de blockbusters que l’on retrouve dans l’ADN de Stranger Things.

À l’occasion de la diffusion de la troisième saison que l’on ne divulgachera pas, soyez rassuré, et du passage à Paris, d’une partie du casting de cette série, nous avons décidé à Blockbusters de parler de cette série phénomène.

Les années 1980 : l’âge d’or du cinéma de SF

Il y a eu Carpenter, Romero... mais aussi Richard Donner. Les années 1980 c'était une période assez dense et touffue où il y avait beaucoup de choses, de qualité. _S_tranger Things recycle mais recycle plus ou moins bien.

On reproche beaucoup à Stranger Things d’accumuler les clins d’œil aux années 1980 et d’être un catalogue, sans jamais aller vraiment au fond des choses.

Pour moi ça perd de la puissance à partir du moment où on fait plus du fan-service, que respecter vraiment l'hommage aux années 1980.

– Dedo

C’est une accumulation de références mais ils choisissent les bonnes déjà. Ils pourraient développer un peu plus leur propre mythologie, avec l’Upside Down…

– Captain Popcorn

Un blockbuster de Netflix

Marie Turcan : "Cette série a été portée par deux frères, les Duffer, et commandée par Netflix. Netflix en a donc tous les droits et ne se prive pas pour la mettre en avant… Et les premiers chiffres viennent de paraître : la série est sortie il y a quatre jours et il y a déjà 47 millions de comptes qui ont vu au moins un épisode de la série et 18 millions qui ont fini la nouvelle saison".

Elle commente : "Ils ont été hyper malins : la série est sortie le 4 juillet, jour de l'indépendance aux USA (donc un jour férié). La force de Netflix, c'est ça : pouvoir sortir leur gros blockbuster et de pouvoir toucher 20 millions personnes et accaparer 16 heures de leur vie pendant un week-end".