Plongée dans la création de Sherlock Holmes, son comparse John Watson et son ennemi Moriarty ! Qui était son auteur Arthur Conan Doyle ? Qu'est-ce qui fait de Sherlock un personnage unique et fascinant ? En quoi est-il un peu le père de la police scientifique moderne ? & petit tour de ces nombreuses réinterprétations !

Le personnage de Sherlock Holmes dans le film "Les Aventures de Sherlock Holmes" de 1939 © AFP / Archives du 7eme Art / Photo12

Avec seulement quatre romans et 56 nouvelles, l'écossais Arthur Conan Doyle, était sûrement loin d'imaginer la longévité de sa création : le détective du 221B Baker Street : Sherlock Holmes ! Misanthrope et névrosé, cocaïnomane, avec un humour à froid comme seule la “Perfide Albion” peut en créer... D'une intelligence hors du commun et d'un esprit de déduction quasi surnaturel, Sherlock Holmes ne correspond pas du tout à l'idée que l'on se fait du héros modèle et pourtant 132 ans plus tard, il ne cesse de se réinventer et de se réinterpréter, existant désormais au delà de son berceau littéraire.

Le créateur, Arthur Conan Doyle

Conan Doyle est médecin de formation, il a commencé à écrire le personnage de Sherlock Holmes en attendant la venue de ses patients dans son cabinet. Le personnage est directement inspiré de l'un de ses maîtres et professeurs, qui était capable d'émettre un diagnostic d'un simple coup d’œil. A noter que Conan Doyle se rêvait plutôt auteur d'un autre genre, notamment pour le roman historique. Il a créé Sherlock Holmes pour une publication dans un périodique, mais sans l'objectif de reprendre ce personnage à long terme.

Sherlock Holmes, mentaliste ?

Sherlock Holmes c'est le fantasme du mentaliste. Il a un stock reading incroyable : c’est-à-dire une culture générale exacerbée car pour pouvoir faire une déduction il faut avoir énormément de ressources à utiliser. Sherlock Holmes s'intéresse à des choses très pointues dont tout le monde se fiche. Par exemple : où est-ce qu’on trouve de la terre rouge à Londres. Alors que paradoxalement il ne s’intéresse pas du tout à la culture générale du moment, les groupes à la mode etc. Et c'est ce stock reading qui lui permet des déductions en cold-reading.

Le cold-reading c'est la lecture à froid : regarder quelqu'un sans avoir aucune donnée sur lui, et arriver à déduire tout un tas d'éléments sur lui.

– Fabien Olicard

Fascination et transformation du personnage

Initialement, Sherlock Holmes était loin de cette image de dandy qui a été découverte dans les années 1930. Dans les romans c'est un personnage qui passe des semaines sans parler, complètement dépenaillé... C'est le théâtre et le cinéma qui ont enjolivé son image.

– Daniel Henocq

Il y a très peu d'informations sur le personnage de Sherlock Holmes en tant que tel dans les romans. Et c'est grâce à cela que Sherlock peut être autant repris, adapté, réinterprété...

– Natacha Levet

