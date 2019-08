D'où lui vient cette passion pour le cinéma de genre, ses influences majeures, son style, ses obsessions ? On reviendra sur certains de ses plus grands succès et sur les polémiques qu'ils ont généré ? Et on se demandera si Tarantino s'est assagi ?

Quentin Tarantino avec la Palme d'Or obtenue pour le film "Pulp Fiction" lors de la ceremonie de cloture du Festival du Film le 23 mai 1994 a Cannes, France. © Getty / Pool BENAINOUS/DUCLOS/Gamma-Rapho

Quentin Tarantino c’est l’histoire d’un fan de cinéma de genre qui a fini par réaliser des films qui ont eu plus de reconnaissance que les œuvres qui les ont inspirés ! Imitateur éhonté pour certains, génie qui se cache derrière sa cinéphilie pour d’autres ! Quentin Tarantino n’a jamais laissé personne indifférent !

Il en va de même pour la violence de ses films, gratuite pour certains, graphique et cathartique pour d’autres. Pourtant ces débats qui resurgissent à chaque nouvelle sortie de films auraient tendance à faire oublier que Quentin Tarantino, c’est avant tout un sacré conteur d’histoire et un dialoguiste comme il en existe rarement !

