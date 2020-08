Les Soprano : la plus grande série de tous les temps ? Pour le savoir, on va revenir sur la genèse de cette série, son auteur David Chase, ses inspirations et sa méthode de travail. On parlera bien évidemment du casting de la série, en particulier de James Gandolfini et Edie Falco !

Les Soprano (The Sopranos) série télévisée créée par David Chase en 1999. © AFP / Archives du 7ème Art / Photo12

Dans la galaxie des séries - pas ces produits calibrés pour un public ciblé qui s'enchaînent aujourd'hui à une cadence infernale sur les plateformes de streaming, mais plutôt cet âge d'or qui a vu émerger des séries telles que OZ, The Shield, ou The Wire - dans cet univers, donc, persiste un débat qui n'a toujours pas de réponse : quelle est la meilleure série de tous les temps ?

Pour certains, c'est The Wire dont on vous a déjà parlé ici, et pour d'autres, c'est l'incroyable série de David Chase : Les Soprano !