Plongée dans le pari qu'a constitué la création de Marvel Studios, son évolution du casting de Robert Downey Jr. au box-office dantesque d'Avengers Endgame. Le rachat de Marvel par Disney et le monopole dans laquelle se trouve désormais Disney, la stratégie d'univers partagés & l'évolution du paysage des blockbusters…

Image promotionnelle du film "Avengers Endgame" de Marvel Studios © MCU - Marvel Cinematic Universe

S'il n'a fallu qu'un claquement de doigt au titan Thanos dans le film Avengers Infinity War pour effacer la moitié de l'univers, il aura fallu à peine plus de temps à Marvel Studios pour effacer toute concurrence à Hollywood ! Depuis dix ans, en 22 films, ce studio enchaîne succès sur succès, sur une cadence de production quasi industrielle.

Là où les spécialistes du cinéma prédisent depuis des années une lassitude vis-à-vis des films de super-héros, force est de constater que chaque film Marvel, plébiscité ou non par la critique, continue d'exploser les chiffres du box-office. Pourtant cette insolente réussite cache une réalité peut être plus inquiétante : le cinéma hollywoodien va mal et Disney est dans une situation inédite de monopole comme rarement un studio l'a été dans l'histoire du divertissement.

Aujourd'hui Avatar n’est pas encore détrôné par Avengers Endgame, mais en un temps record Endgame a fait les entrées d'Avatar. C'est la vitesse qui a changé.

– Kira Kitsopanidou

Le 1er Avengers a été un des évènements de la culture super-héroïque de ces dernières années. Il y avait une grosse attente. Cela a marqué l’imaginaire de toute une génération, les plus anciens connaissaient les super-héros des comics et les plus jeunes les connaissent maintenant par le MCU.

L’une des grandes particularités de Marvel Studios c’est d’intégrer un casting d’élite : Anthony Hopkins, Scarlett Johansson... Le studio a réussi à aller à l’encontre d’une forme de snobisme par rapport aux films de super-héros. Maintenant il y a une certaine noblesse à jouer ou à avoir joué dans un blockbusters du MCU.

40 % de la production hollywoodienne est produite par Disney aujourd’hui.

– Arnaud Tomasini

L’uniformation d’un style Marvel Studios

Il ne faut pas oublier que l'uniformisation était déjà présente dans les comics : on retrouve les mêmes traits, les mêmes cases, les mêmes dessins, les mêmes couleurs... C'est exactement la même formule. Les Marvel sont très uniformes dans les comics, il est donc logique qu'ils le soient tout autant dans les films.

Il y a une réelle envie de la part des studios Marvel de faire des films qui intéressent un certain public : ils jouent la carte féministe avec Captain Marvel, l'appropriation culturelle avec Black Panther... Et la réussite de Marvel Studios est liée à cette recherche de diversité, mais au fond l'appropriation culturelle c'est ce qu'a toujours fait Disney… Alors, ces prises de conscience sont-elles du simple marketing ou y a-t-il de réelles pensées derrière ?

On est dans la même dialectique qu'Hollywood : cibler tel type de spectateurs...

– Kira Kitsopanidou

La communauté LGBT attend une réelle mise en avant dans les films de super-héros.

– Arnaud Tomasini

L'hégémonie de l'entreprise Disney

Pour toute une génération il y a un formatage à un seul producteur, à une seule entreprise… qui gère toute l’industrie du divertissement. Tout profite à une seule source...

Oui ils ont un gros pourcentage mais il n’y a pas qu’eux. Qui plus est ils vont diversifier leurs contenus.

– Captain Popcorn