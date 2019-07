Prince fût l’un des premiers artistes à utiliser Internet pour promouvoir sa musique, préfigurant la figure de l’artiste ultime et indépendant ! Plongée dans le génie musical de Prince : ses influences, son perfectionnisme, ses multiples réinventions, ses concerts entre le happening et la performance scénique...

Photo de Prince, issue du film-biopic "Purple Rain" d'Albert Magnoli (1985) © AFP / Warner Bros / Collection Christophe L.

Autodidacte, visionnaire, génie... Autant d’hyperboles qu’on utilise souvent trop hâtivement pour qualifier des artistes. Pourtant en ce qui concerne le chanteur Prince, tout est vrai ! Artiste complet inclassable, capable à lui tout seul d’enregistrer un album en assurant tous les postes ! Prince a révolutionné la musique pop tout en revendiquant une indépendance qui ne l’a jamais quitté. Mais qui était vraiment celui que l’on nommait le Kid de Minneapolis ?

La genèse de Prince

Prince est son vrai prénom. Né Prince Rogers Nelson, “Prince” était le nom du groupe de son père, un musicien de jazz mais qui n’a jamais vraiment fait carrière. Il grandit dans une famille très compliquée : ses parents se séparent, il est balloté entre ses belles-familles, jusqu’à ce qu’il emménage chez la maman d’un de ses meilleurs amis d’école. Il est alors pris sous la cape de cette mère de famille qui a déjà 5-6 enfants, il devient une part entière de cette famille et va répéter dans les sous-sols de cette maison de famille.

La naissance de Prince est presque plus au sein de ce sous-sol que dans son noyau familial.

– Alexis Tain

Le perfectionnisme de Prince est lié à cette enfance difficile : il avait une revanche à prendre sur le monde. Il grandi dans la rivalité des groupes de Minneapolis, et toute sa carrière est l'histoire d'un type qui mène sa barque envers et contre tous, contre le business.

Une des forces immense de ce gars-là c’est ne pas se poser la question du business, il faisait ce qu’il avait envie de faire. Et même s’il nous perdait pendant quelques années, il toujours capable de rattraper les gens à la volée tellement il était talentueux.

– Jeanne Added

Perfectionnisme & indépendance

En 1977, Prince signe un contrat chez Warner, qui est resté le 2ème meilleur contrat, le plus doté, pour un jeune artiste. Dans ce contrat il demande un maximum de libertés dans la production de ses disques. Il chercha ainsi dès le départ à être seul dans la conduite de ses albums : pouvoir jouer de tous les instruments, décider seul de la couleur de sa musique...

Ainsi sur les disques de Prince des années 1980 on pouvait lire “produced, composed, arranged by Prince”.

– Alexis Tain

Chaque note qu’on entend dans un morceau de Prince, c’est lui : tout est fait par lui !

– Raphaël Melki

Dans les années 1990, Prince s'adjoint à un groupe et le résultat est extraordinaire. Cette révolution dans sa carrière a une force de frappe monumentale car il passe du laborentum studio à une forme plus ouverte et plus live de sa musique. A partir des années 1990 Prince devient vraiment un homme de live.

Une productivité colossale

Prince c'est 40 ans de carrière, 40 albums. Et comme ce n’était pas suffisant il produisait des tas d’artistes en parallèle.

– Raphaël Melki

Personne n’écoutait Prince là où j’ai grandi. J’ai une relation très intime avec ce mec-là sans jamais l’avoir rencontré. La passion que j’ai pour Prince c’est quelque chose qui reste encore mystérieux, il y a un mix de cette excellence, de cet être qui est sexué mais pas genré.

– Jeanne Added

