Aujourd'hui, retour sur l’histoire du Sorceleur : comment ce personnage a réussi en très peu de temps à se faire une place aux panthéons des héros de Fantasy, comment son adaptation en jeu vidéo a contribué à lui donner une visibilité encore plus grande... Et on évoquera bien évidemment le succès de la série Netflix !

Le logo du jeu "The Witcher" sur un smartphone © Getty / SOPA Images / Contributeur

Avant d’être une série, avant même d’être un jeu vidéo, le Sorceleur, The Witcher est un livre traduit dans plus de 34 langues et qui dépasse les 15 millions d’exemplaires vendus! Passionné par la mythologie nordique et scandinave ainsi que par le folklore des contes populaires, l’auteur polonais Andrzej Sapkowski a réussi par le prisme de son héros mutant, à aborder des sujets tel que la discrimination, la politique et le destin des petites gens dans un monde qui appartient aux puissants!

Invités