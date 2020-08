.

Rick Davies, Dougie Thomson, John Helliwell, Roger Hodgson and Bob Siebenberg du groupe Supertramp en 1975 © Getty / Michael Ochs Archives

En 1969, le claviériste Rick Davies, grâce au mécénat d’un millionnaire néerlandais donne naissance à ce qui sera la première des multiples formes que prendra Supertramp !

C’est le recrutement de Roger Hodgson, initialement à la basse et au chant, qui créera le noyau dur de ce que sera Supertramp.

Si les débuts sont difficiles et si les musiciens entrent et sortent du groupe, c’est en 1979 que Supertramp connaît la consécration avec l’album " Breakfast In America " vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde !