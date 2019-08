Retour sur le parcours de ce groupe qui, en un peu plus d’une décennie a marqué le monde entier. Leurs inspirations, leur rapport compliqué à leur Suède natale, leur formidable sens des affaires qui explique leur longévité et la comédie musicale “Mamma Mia !”, dont le succès ne se dément pas années après années !

Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-frid Lyngstad and Benny Andersson, du groupe de pop disco suédois ABBA, dans les rues de Marstrand, le 15 juillet 1980 en Suède. © AFP / ROGER TURESSON / SCANPIX SWEDEN

“Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, “S.O.S.”... la liste des tubes composés et interprétés par le groupe ABBA est impressionnante au regard d’une carrière qui a compté 8 albums en seulement 10 années d’existence. Réunissant quatre membres dont deux couples Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus puis Anni-Frid Lyngstad , dite « Frida » et Benny Andersson, cette entreprise familiale qui aurait pu se contenter de passer des vacances ensemble dans un Airbnb, a conquis le monde en partant de la Suède !

Comme s'est créé ABBA ?

La création du groupe ne vient pas d'une envie des musiciens, mais plutôt d'une envie de manager et plus particulièrement des deux hommes. Benny jouait déjà dans un groupe de pop rock, les “Hep Stars”. Et Björn jouait quant à lui dans un groupe de folk : les “Hootenanny Singers”. Et c'est le créateur de la maison de disque Polar Music, Stig Anderson, qui propose aux deux hommes de composer ensemble. Stig Anderson deviendra d'ailleurs le manager d'ABBA. Benny et Björn proposent également à leurs épouses respectives de rejoindre le groupe. Toutes deux avaient d'ores et déjà une carrière d'actrices-chanteuses de comédies musicales.

Tous étaient connus avant : c’était la réunion de quatre personnalités connues des Suédois.

– Christian Eudeline

Les deux hommes décident d'écrire des chansons pour leurs femmes, notamment une “Ring, Ring” pour le concours de l'Eurovision. L'Eurovision n'en veut pas, mais le single fait un carton ! L'année suivante, l'Eurovision les prend avec “Waterloo”. C'était en 1974, ils remportent la compétition et Stig Anderson fait sortir leur premier album le lendemain de leur participation et de leur victoire !

Dans leurs chansons ils vont intégrer des rythmes du folklore européen, ce qui a grandement contribué à leur succès international ! ABBA est le groupe qui a vendu le plus de disques au début des années 1980 : plus que les Beatles et qu'Elvis Presley !

Dans les années 1980, les deux couples se séparent mais c'est aussi une période où les goûts musicaux changent... Ce n'est plus l'âge d'or du disco, les ventes de leurs albums baissent et ABBA devient ringard... Il faut attendre les années 1990 où le groupe a connu un revival, notamment grâce à deux films australiens : Muriel et Priscilla, folle du désert

La comédie musicale “Mamma Mia!”

Mamma Mia!, comédie musicale basée sur les plus grands tubes d'ABBA est la comédie musicale qui a le plus de succès au monde !

C'est une comédie musicale juke-box, c'est-à-dire avec des chansons qui n'ont pas été créés pour la comédie musicale, mais des titres d'un groupe déjà existant, et qui vont servir à raconter une histoire.

– Malaika Lacy

On se retrouve donc avec des chansons qui n'ont pas été écrites pour raconter une histoire, et pourtant on arrive à suivre parfaitement l'histoire. C'est également une comédie musicale qui rassemble les générations, avec une histoire totalement féministe, sur une jeune fille élevée par sa mère célibataire... Il y avait un côté féministe avant l'heure qui revient à l'ordre du jour aujourd'hui !

