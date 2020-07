Aujourd'hui, on va essayer durant de vous faire comprendre comment Mylene Farmer a su créer un univers musical totalement singulier dans la chanson française, qu’est ce qui chez elle plait autant aux fans, et peut être qui sait, vous donnez envie d’écouter Mylène Farmer autrement!

Mylène Farmer durant le défilé Jean-Paul Gaultier à la Fashion Week de 2020 © Getty / Dominique Charriau

En 1984, la France découvre Mylene Farmer avec un premier titre « Maman a tort »C’est le début d’une histoire d’amour entre elle et le grand public qui ne va pas se démentir en presque 40 années de carrière. Artiste de la démesure, elle est une des rares, si ce n’est la seule, à pouvoir remplir le stade de France plusieurs soirs, en seulement 2 heures de temps! Connue mondialement, son travail et son parcours ont suscité l’admiration d’artistes tel qu’Elton John, Madonna, Johnny Halliday ou Orelsan ou Christine and the Queens! Pourtant au delà des chiffres, il y a une oeuvre singulière, des textes au résonance mystique qui convoque aussi bien le sexe, la religion, la mort mais aussi une espièglerie toute enfantine!

Invités