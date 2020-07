Aujourd'hui dans Blockbuster, on va essayer de vous faire comprendre pourquoi Fortnite est le jeu qui passionne autant nos enfants ! La mécanique du jeu, le succès des jeux Battle Royal, mais aussi les contenus additionnels aléatoires payants, de plus en plus contestés dans de nombreux pays...

Le jeu vidéo "Fortnite" © AFP / METIN AKTAS / ANADOLU AGENCY

Fortnite est, quoiqu’on en pense, devenu un phénomène de société plébiscité comme jamais par les plus jeunes du monde entier.

Les compétitions de sport sont retransmises devant des millions de spectateurs. Certains joueurs ont quasi un statut de stars et leurs chaînes Twitchaffichent des nombres de vues toujours plus impressionnants. Les danses et poses du jeu sont reprises par les plus grandes stars du sport ou de la musique. Les plus grands studios diffusent désormais leurs bandes annonces de film dans Fortnite !

On se souvient encore du placement de produit de Fortnite dans Avengers Endgame, le plus gros carton du box office de l’année passée. En avril dernier, le rappeur Travis Scott a donné un concert grâce à un avatar numérique devant 12,3 millions de joueurs !

Bref, Fortnite est devenu plus qu’un jeu, une sorte de méta univers qui permet de toucher un public incroyablement vaste... Et tout ça, le plus souvent, dans le salon ou dans la chambre des enfants, à quelques mètres de parents largués ou hermétiques au phénomène !

