Retour sur la success-story de Queen B : des Destiny’s Child à sa carrière solo, jalonné de tubes et de récompenses à tout va. Mais il sera aussi question de l'engagement politique de Beyoncé, son féminisme qui fait débat, et son militantisme désormais clairement affiché pour la cause noire américaine.

Performance de Beyoncé lors des MTV Video Music Awards du 24 août 2014, à Inglewood, Californie. © Getty / Kevin Winter

185,5 millions de disques vendus dans le monde ! À cela s’ajoute 65,5 millions d'exemplaires vendus avec le groupe Destiny's Child !

Beyoncé de son nom complet Beyoncé Giselle Knowles-Carter, est la deuxième artiste la plus récompensée au monde juste après Michael Jackson ! En 2010, le magazine Forbes classe Beyoncé à la deuxième place de sa liste des 100 célébrités les plus puissantes et influentes dans le monde !

Le clip qu’elle a tourné au Louvre avec son mari Jay-Z affiche 180 millions de vues ! Des chiffres qui donnent le vertige tant la carrière de Beyoncé, cette diva du RnB, accumule les succès et les récompenses comme rarement une artiste ne l’avait fait jusqu’à maintenant !

D'où vient Beyoncé ?

Beyoncé a grandi à Houston au Texas, elle en parle d'ailleurs beaucoup dans sa discographie en faisant référence à la « H town ». Elle prend des cours de danse et rapidement sa professeure va découvrir qu'elle pousse la chansonnette : en plus de savoir danser, cette enfant a une voix. Après plusieurs auditions elle intègre le groupe « Girl's Tyme » avec une amie d'enfance, et deux autres jeunes filles. Ces quatre-là vont former la base des Destiny's Child en 1996. Et le premier album du groupe sort en 1998.

Ce qui l'a aidé à devenir l'artiste qu'elle est aujourd'hui c'est qu'elle a eu tout de suite le soutien de ses parents. Son père est devenu son agent avant même les Destiny's Child et sa mère fabriquait les costumes du groupe. Finalement Beyoncé a commencé à chanter toute petite, vers 7 ans, et dans son album éponyme (de 2013) elle utilise plusieurs archives de cette époque-là, de son enfance.

Si on met côte à côte les trois premiers albums des Destiny's Child, on voit l'évolution de Beyoncé. Au début, sur les pochettes elle est sur le côté, puis elle est progressivement mise devant, et sur le dernier album elle brille littéralement.

– Naomi Clément

En se lançant en solo elle a quitté l'image très lissée qu'elle avait avec les Destiny's Child : le titre Crazy In Love elle s'affiche avec un rappeur de RnB. D'ailleurs les autres membres du groupe Destiny's Child ont appris l'arrêt du groupe seulement après la sortie du single Crazy In Love...

L'intronisation de Queen B

Ce qui a réussi à l’imposer sur cette scène RnB et pop c’est son côté hip-hop. Dans Say My Name elle a quelque chose de très saccadé dans sa manière de chanter, c’est presque du rap. Idem pour le titre APES**T, elle vole la vedette à Jay-Z alors que c’est un grand rappeur.

– Naomi Clément

Elle est très versatile, elle parvient constamment à s'adapter. En 20 ans de carrière, elle continue d'apporter quelque chose de nouveau dans chaque nouvel album.

– Kiyémis

Elle ne remet jamais en question sa légitimité. Je suis une femme noire et c’est moi qui est sur scène, et c’est moi que vous voulez.

– Lucie Niekrasz

Le féminisme de Beyoncé

Beyoncé est extrêmement scrutée et son féminisme est justement remis en cause par certaines de ses chansons, dont Single Ladies, qui n'est pas vraiment un hymne féministe...

Lemonade a été un album tournant : elle y revendique ouvertement ses origines noires, elle y parle des violences policière... Avec cet album elle s'est vraiment affirmé politiquement.

– Lucie Niekrasz