Aujourd'hui dans Blockbusters, retour sur un monument de la littérature française : "Les Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas !

Portrait de Alexandre Dumas Père par Carjat. Photo colorisée © AFP / Leemage

Dans une lettre adressée à Napoléon III, Alexandre Dumas dit ceci de lui-même: « Il y avait en 1830 et il y a encore aujourd’hui trois hommes à la tête de la littérature française, ces trois hommes sont Victor Hugo, Lamartine et moi... J’ai écrit et publié douze cents volumes... traduits dans toutes les langues, ils ont été aussi loin que la vapeur ait pu les porter. Quoique je sois le moins digne des trois, ils m’ont fait dans les cinq parties du monde le plus populaire des trois, parce que l’un est un penseur, l’autre un rêveur et que je ne suis moi, qu’un vulgarisateur !

