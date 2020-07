Aujourd'hui on tente de retracer le parcours de Whoopi Goldberg, de ses débuts dans le stand-up à ses émissions de talk show, en passant par certains des films cultes de ces 30 dernières années ! Et franchement, 2020 étant l’année qu’elle est, il n’y a vraiment pas de mal à se faire du bien avec Whoopi !

Whoopi Goldberg, actrice aux multiples rôles, connue à travers le monde © Getty / Jacopo Raule/WireImage

La couleur pourpre, Ghost, Sister Act, Jumping Jack Flash, Made in America, Star Trek, Le Roi Lion...

Depuis des années, Whoopi Goldberg illumine le petit et le grand écran de son talent et de son énergie communicative ! S'il y a bien une actrice qui mérite le terme un peu galvaudé de « Feel Good », c’est bien elle ! Deuxième actrice noire à remporter l’Oscar de la meilleure actrice pour Ghost, et première femme à présenter la cérémonie des Oscars toute seule, Whoopi Goldberg sait danser, sait faire rire, sait émouvoir. Pour revenir sur cette immense actrice que l’on ne voit plus assez sur nos écrans de ciné... (faut dire qu’en ce moment, on ne voit plus grand chose non plus ! ) nos invités du jour sont :

Guillemette Odicino : journaliste cinéma pour Télérama et chroniqueuse dans Grand bien vous fasse sur France Inter.

Dedo : humoriste, son 2ème spectacle « Killing Joke » est disponible sur sa chaîne Youtube et il reprend la tournée de rodage de son nouveau spectacle dès le mois de septembre.

Maïk Darah : la voix française de Whoopi Goldberg !