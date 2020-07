Cette émission de Blockbusters du mardi 28 juillet 2020 vous propose de revisiter la carrière de Lady Gaga !

Lady Gaga… une star, un personnage ! © AFP / Angela Weiss

Son rôle dans ' American Horror Story ' pour lequel elle a eu un Golden Globe ou celui dans ' A star is born ' pour lequel elle a reçu l’Oscar de la meilleure chanson originale ne doivent pas faire oublier que Lady Gaga, Stefani Germanotta de son vrai nom, est une star mondiale !

Une vente de disques estimée à 30 millions d’albums et 150 millions de singles, elle est considérée comme une des artistes et une des femmes les plus influentes.

À la croisée d’une Madonna pour sa capacité à faire danser les foules et d’un David Bowie pour sa capacité à se réinventer visuellement, Lady Gaga, loin d’être une mode ou la tendance d’un moment, est une femme qui a fait de ses complexes, de ses traumas et de ses angoisses, une véritable force !

Pour revenir sur cette personnalité singulière, voici les invités du jour:

Marie Lubayalesa: blogueuse musicale sur le rock alternatif sur le site pinkinside.fr et grande fan de Lady Gaga.

Romain Burrel : directeur de la rédaction de Têtu.