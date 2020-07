On retrace aujourd'hui l’histoire des Mystérieuses cités d’or ! Cet âge d’or de l’animation franco-japonaise !

Les Mystérieuses Cités d'or, série de dessins animés très appréciés des enfants © CLT/NHK

Il y a des dessins animés que tout le monde connaît : Dragon Ball, Olive et Tom, Tom et Jerry... Et puis il y a des dessins animés que tout le monde aime ! Albator, Ulysse 31, Cobra... et la série qui nous intéresse aujourd’hui : Les Mystérieuses cités d’or !

En 1983, grâce à l’émission Récré A2, la France découvre les aventures d’Esteban, Tao et Zia, 3 enfants à la recherche d’une Cité d’or sur fond de conquête espagnole du 16ème siècle.

Fruit d’une collaboration franco-japonaise, comme Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d’or sont l’œuvre de 2 hommes, Jean Chalopin et Bernard Deyriès, qui étaient loin d’imaginer que leur création deviendrait 37 ans plus tard un objet de culte qui a même continué sa vie avec de nouvelles saisons...