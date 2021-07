Deuxième auteur anglais le plus lu au monde, créateur génial du Disque Monde, Pratchett excelle dans fantaisie humoristique.

Terry Pratchett en 2010 à Birmingham © AFP / BEN STANSALL

Lorsque l’on pense littérature fantaisie et Angleterre, on pense tout de suite à Harry Potter , le petit magicien à lunette écrit par JK Rowling, pourtant depuis des années, une autre oeuvre est révérée par des millions de lecteurs sur la planète: Le disque monde de Terry Pratchett! Auteur prolifique, à l’imagination fertile et à l’humour ravageur, Terry Pratchett a créé un univers d’une richesse et d’un iconoclasme difficile à résumer.